Екатеринбург, 10 июля, 2018, 12:14 — ИА Регнум. В Калужской области активно реализуется инвестиционный проект альянса PSA Peugeot-Citroen и Mitsubishi Motors Corporation по производству автомобилей (ООО «ПСМА Рус»). Японская автомобилестроительная компания продолжает увеличивать локализацию и совершенствовать производственные процессы. Об этом накануне, 9 июля, на российско-японском промышленном форуме, состоявшемся в Екатеринбурге в рамках международной промышленной выставки «Иннопром», заявил первый заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Денисов.

Investkaluga.com Калужский стенд на выставке «ИННОПРОМ-2018» в Екатеринбурге.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области, также Дмитрий Денисов рассказал собравшимся и о проекте маркировки лекарственных средств калужского фармацевтического кластера, который объединяет 63 компании, занимающиеся производством лекарственных средств.

«По соглашению Центр развития перспективных технологий и участники Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер» будут обмениваться знаниями, наработками и компетенциями, которые позволят создать действительно эффективную систему контроля товаров и запустить ее в эксплуатацию», — подчеркнул первый вице-губернатор.

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Он напомнил, что только за период с января по апрель 2018 года внешнеторговый товарооборот Калужской области с Японией увеличился в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Напомним, в 12 индустриальных парках Калужской области сосредоточено 80% новых предприятий, реализуется порядка 200 инвестиционных проектов, резидентами ОЭЗ «Калуга» стали 16 компаний. В Калужском регионе сформировано 10 отраслевых кластеров, в формате которых успешно работают как российские, так и иностранные производства компаний с мировым именем. Предприятия Калужской области экспортируют свои товары в 84 страны мира.

Добавим, что в сентябре 2017 года Россия и Япония подписали совместное заявление о сотрудничестве в области цифровой экономики, а в мае 2018 года с целью конкретизации данного заявления был принят совместный план действий.