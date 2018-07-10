Москва, 10 июля, 2018, 11:38 — ИА Регнум. Госдума приняла закон, расширяющий функции Российской академии наук (РАН), передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля.

Ivtorov Здание Президиума РАН

«Принятие закона безусловно ждут российские ученые», — отметил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

РАН будет заниматься обеспечением преемственности и координации научных исследований, реализуемых в сфере оборонно-промышленного комплекса в интересах обороны страны и безопасности государства.

Также Академия займется прогнозированием основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития РФ, будет осуществлять научно-методическое руководство научной и научно-технической деятельности научных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также уже на основании закона — популяризацией достижений науки и техники.

РАН также станет разработчиком программы фундаментальных научных исследований в РФ на долгосрочный период.

Академия будет ежегодно представлять президенту РФ и в правительство РФ доклад о реализации государственной научно-технической политики в РФ и о важнейших научных достижениях, полученных российскими учеными.

Кроме того, РАН получает право направлять в органы государственной власти страны предложения по вопросам развития законодательства, а также по вопросам, относящимся к сфере деятельности РАН, и проводить по этим вопросам публичные слушания.