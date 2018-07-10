Стокгольм, 10 июля, 2018, 09:50 — ИА Регнум. Директор Стокгольмского института исследования проблем мира (СИПРИ) Дэн Смит оспорил необходимость расходов на оборону в размере 2% от ВВП, как того требует альянс НАТО от своих членов. Своим мнением он поделился с изданием Neue Osnabrücker Zeitung накануне саммита НАТО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Важно то, на что тратятся средства, — сказал Дэн Смит в интервью. — Критики, требующие более высоких расходов, должны взглянуть на эффективность, а не на цифры».

Сегодня европейские члены НАТО тратят больше средств на оборону, чем Россия. Смит считает нецелесообразным дальнейшее увеличение расходов из опасности возникновения гонки вооружений: «Мы должны надеяться, что Россия, чьи военные расходы незначительно снижаются, не будет реагировать симметрично». Директор СИПРИ предупреждает, что расширение НАТО на восток Москва воспринимает как вызов и агрессию.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля в Брюсселе начнется двухдневный саммит участников НАТО. Накануне встречи США в очередной раз подвергли критике Германию, которая не выполняет требование финансирования своей армии в размере 2% от своего ВВП.