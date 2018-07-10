Барнаул, 10 июля, 2018, 09:41 — ИА Регнум. Споры по поводу необходимости повышения НДС не прекращаются. Свои доводы против этой инициативы в интервью корреспонденту ИА REGNUM высказал лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Мы с коллегами по фракции проголосовали против повышения НДС на 2%. Для этого было сразу несколько причин. Во-первых, мы считаем, что экономика России при повышении налога на добавленную стоимость в перспективе потеряет больше, чем приобретет. Так как это ударит в первую очередь по покупательной способности простых людей, поскольку цены почти на все товары значительно вырастут.

Во-вторых, у фракции «Справедливая Россия» в Госдуме есть альтернативный законопроект, который, предусматривает отказ от возмещения налога на добавленную стоимость экспортёрам нефти и газа. Мы посчитали, что это даёт в бюджет страны примерно 1,2 трлн руб, а повышение ставки НДС, по подсчётам правительства, даст всего 600 млрд рублей», — отметил депутат Государственной Думы, руководитель партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае Александр Терентьев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект о повышении НДС Госдума РФ планирует принять в конце июля 2018 года.

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Ранее обсуждалось введение налога с продаж и введение дифференцированной шкалы на налоги доходы физлиц, а также — отмена льготных ставок по налогам и на добавленную стоимость и целый ряд других предложений. По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, повышение основной ставки НДС на два пункта с 18% до 20% позволит создать ресурс в экономике более 600 млрд в год. По мнению специалистов Счётной палаты и Центрального банка, если нововведение будет ратифицировано, это повлечёт рост инфляции всего лишь на 0,4%.

Увеличение ставки НДС произойдет в 2019 году.

Вместе с тем эксперты топливного рынка наверняка согласились бы с предложением справедливороссов, поскольку считают, что для стабилизации цен на бензин в России следовало бы ограничить аппетиты нефтеперерабатывающих компаний, которым в сложившихся экономических условиях стало выгоднее экспортировать свою продукцию за рубеж, чем насыщать ею российский рынок.