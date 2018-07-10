Лондон, 10 июля, 2018, 08:30 — ИА Регнум. Вклад экс-министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в подготовку ответа на инцидент в Солсбери является крайне значительным, заявил новый глава МИД Соединённого Королевства Джереми Хант. Об этом сообщает Sky News.

Гвардеец. Великобритания

По словам руководителя британского внешнеполитического ведомства, Борис Джонсон был серьёзным движущим фактором во внешней политике Великобритании. При его участии был разработан ответ на инцидент с экс-шпионом Сергеем Скрипалём и его дочерью Юлией в городе Солсбери.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта в британском Солсбери, по сведениям СМИ, были обнаружены в критическом состоянии отец и дочь Скрипали. Британские власти немедленно возложили ответственность за инцидент на Москву. Россия неоднократно требовала от Лондона предоставить какие-то доказательства британской версии произошедшего, однако так их и не получила.

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