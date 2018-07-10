Хельсинки, 10 июля, 2018, 08:29 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп планирует встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в столице Финляндии Хельсинки. Целый ряд западных политиков и экспертов выражает опасения относительно грядущего саммита, не в последнюю очередь потому, что глава Кремля может обвести Трамп вокруг пальца, пишет Дэвид Дж. Креймер в статье для американского издания The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

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Автор отмечает, что, обладая подготовкой КГБ, Путин будет готов к встрече, поэтому главе Белого дома и его советникам нужно готовиться к трем направлениям, по которым будет воздействовать глава Кремля. Прежде всего, президент России может пойти на лесть, начав превозносить Трампа, в частности, указывая на то, что тот вопреки ожиданиям всех одержал верх в гонке за кресло главы государства. Похвалы от Путина удостоятся и умение Трампа быть собственным человеком, не обращающим внимание на его политических противников, а также его искренность и его готовность идти наперекор нормам и бросать вызов союзникам, которые «пользуются» США.

Высокую оценку Путина получит и смелость Трампа, встретившегося с ним, несмотря на расследование специального прокурора Роберта Мюллера. Сам факт встречи покажет, что во встрече двух лидеров нет ничего неблагоприятного. Глава Кремля разделит с Трампом его пренебрежение к СМИ и «фальшивым новостям», включающим в себя расследование Мюллера и обвинения Москвы во вмешательстве в выборы 2016 года. Путин также укажет на способность Трампа по-прежнему поддерживать связь со своими сторонниками, приведшими его к власти.

Затем основную вину за проблемы в отношениях Вашингтона и Москвы Путин возложит на предшественника Трампа Барака Обаму. Путин также не преминет отметить готовность своего западного коллеги следовать курсом, обратным тому, который проводил бывший президент-демократ. Он будет придерживаться линии, что именно Обама ввел санкции против Москвы и обвинил ее во вмешательстве в выборы в попытке дискредитировать легитимность кандидата-республиканца.

Путиным будет также проводиться линия, по которой на вмешательство России в Сирии для сохранения президента республики Башара Асада против исламских экстремистов Москву вынудил провал Обамы. При этом Москва и Вашингтон преследуют одни и те же цели, и если Белый дом хочет уйти из региона, то Кремль с готовностью его там заменит. Ответственность за «революцией» Путин также возложит на Обаму и страны Европы, из-за которых у него не осталось иного выбора, кроме как вмешаться и присоединить полуостров. В попытке же заручиться поддержкой Трампа в оформлении российской сферы влияния глава Кремля будет настаивать на том, что у России в регионе затронуты более значительные интересы, чем у США.

Так, глава Кремля может предложить Трампу представить себе все те проблемы, которые можно было бы избежать, если бы Обама не лез в чужие дела и держался бы подальше от Украины. Путин также напомнит своему американскому коллеге, что заявления о том, что бывший глава его предвыборного штаба Пол Манафорт якобы получал деньги от людей из круга бывшего президента Украины Виктора Януковича, были сделаны на самой Украине.

Наконец, Путин будет подогревать желание Трампа разрушить международный порядок, который складывался на протяжении последних семи десятилетий, в том числе такие институты, как НАТО, ЕС, ВТО и «Большая семерка». Путин будет настраивать Трампа на мысль о том, что эти институты принесли им обоим достаточно головной боли, пытаясь блокировать Россию и паразитируя на великодушии Вашингтона. Если же начать сначала, укажет Путин, можно будет построить самое крепкое партнерство между Москвой и Вашингтоном.

Путин будет настаивать, что исключительно Трамп обладает достаточной смелостью, чтобы отбросить эти устаревшие институты и заложить на их месте новый фундамент, и сделано это должно быть двумя великими державами — США и Россией, во главе которых стоят две величайших лидера. Их встреча в Хельсинки дает им возможность вершить историю. Малые же страны, будет утверждать Путин, лишь стоят на пути более блистательного совместного будущего.

Самое страшное во всем этом, заключает автор, состоит в том, что выбранный курс может сработать. Стремление Трампа встретиться с Путиными, его поздравление в связи с переизбранием российского коллеги и его готовность поверить главе Кремля в том, что Москва не вмешивалась в выборы, не таят в себе ничего хорошего. Можно лишь надеяться, что из-за непредсказуемости Трампа эти предсказания окажутся неверными.

Напомним, переговоры между лидерами двух стран состоятся 16 июля. Это будут первые официальные переговоры Путина и Трампа на высшем уровне с момента избрания бывшего телеведущего и бизнесмена президентом США.