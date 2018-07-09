Ереван, 10 июля, 2018, 01:55 — ИА Регнум. Второй президент Армении Роберт Кочарян готов явиться на допрос по делу «1 марта». Об этом заявил глава офиса экс-президента Виктор Согомонян.

Photolure Роберт Кочарян (слева) и Микаэл Арутюнян

По его словам, Кочарян прибудет в Армению не раньше 25 июля и готов принять участие в допросе о чём в письменной форме была уведомлена Специальная следственная служба (ССС). При этом Согомонян добавил, что так как показания Кочаряна не будут содержать гостайну, ССС было предложено записать допрос бывшего президента с целью дальнейшей публикации при необходимости.

При этом, как сказал Согомонян, у Кочаряна нет опасений, что его статус свидетеля может быть изменен на статус подозреваемого или обвиняемого.

«У нас нет абсолютно никаких опасений в связи с любыми вопросами, связанными с Робертом Кочаряном. Если мы говорим о правовом поле. Но если мы ссылаемся на широкие слои общества, если мы игнорируем решения Конституционного суда, законы, конституцию, то тогда опасения есть не у нас, а у нас у всех должны быть опасения, и возникнуть вопрос: мы в такой стране хотим жить?» — сказал глава офиса Роберта Кочаряна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июля начальник Специальной следственной службы Сасун Хачатрян сказал, что Роберт Кочарян был вызван на допрос в качестве свидетеля по делу о событиях 1−2 марта 2008 года.

3 июля ССС распространила сообщение, согласно которому по делу «1 марта» обвинение предъявлено бывшему министру обороны Армении, генерал-полковнику Микаэлу Арутюняну, вынесено постановление о его аресте, экс-министр объявлен в розыск. Арутюнян обвиняется в том, что он с группой лиц сверг конституционный строй путем подписания секретного указа о привлечении армии во внутриполитические процессы.

После президентских выборов 19 февраля 2008 года, где, по официальным данным, победил занимавший тогда пост премьер-министра Армении Серж Саргсян, а по заявлениям оппозиции — первый президент Армении Левон Тер-Петросян, сторонники последнего в течение десяти дней проводили многотысячные круглосуточные мирные акции протеста на площади Свободы в Ереване с требованием признать победу Тер-Петросяна.

На рассвете 1 марта 2008 года с помощью силовой операции правоохранительным органам удалось разогнать демонстрантов с площади Свободы. Уже днем еще больше людей стихийно собралось перед памятником Мясникяну — около посольств Франции, Италии и России.

Вечером, во время операции по силовому разгону, погибли 8 демонстрантов и двое сотрудников правоохранительных органов. Несмотря на конституционный запрет, в силовой операции была задействована армия. До сих пор никто не понес наказания за убийство 10 человек.