Дамаск, 9 июля, 2018, 22:33 — ИА Регнум. По информации агентства SANA, подразделение Сирийской арабской армии нанесло ряд точных ударов по укреплениям и маршрутам движения группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также связанным с ней боевикам, в юго-западной части провинции Кунейтра в поселке Набе Аль-Шахер и в окрестностях самого города Кунейтра.

Onedio.com Сирийская армия

В результате огневого воздействия исламисты понесли тяжелые потери в живой силе и технике. Убиты и ранены десятки террористов, разрушены их укрепленные позиции.

Местные источники сообщают, что в результате успешного наступления сирийской армии в течение последних нескольких дней, а также присоединения большинства городов и деревень провинции Дераа к соглашению о примирении, боевики, не желающие сложить оружие, бежали из провинции Дераа в западную часть провинции Кунейтра.

Кроме этого, есть информация о том, что израильские военные и специальные службы плотно взаимодействуют с исламистскими группировками в провинции Кунейтра и координируют их действия. Согласно заключенному соглашению с боевиками, они должны сохранить под своим контролем полосу шириной сорок километров вдоль Голанских высот.

За подобную услугу исламисты будут обеспечиваться оружием, боеприпасами, снаряжением, информацией и деньгами. Израильские военные советники обучат около пяти сотен новых бойцов. В случае ранения боевики смогут лечиться на территории Израиля.