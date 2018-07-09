Москва, 9 июля, 2018, 21:52 — ИА Регнум. Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович считает, что Хорватский футбольный союз принял взвешенное решение, отстранив члена делегации национальной сборной Огнена Вукоевича от работы на ЧМ-2018 за его политические высказывания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аркадий Дворкович

«Я думаю, что хорватским партнерам виднее, что произошло», — приводит его слова ТАСС.

Дворкович выразил уверенность, что в федерации «поговорили с игроками и приняли решение, которое было необходимо в данной ситуации». По его словам, российская сторона приняла к сведению это решение.

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Как передавало ИА REGNUM, ранее Огнен Вукоевич и защитник сборной Хорватии Домагой Вида принесли извинения за опубликованный ими в сети видеоролик после матча с Россией, в котором прозвучал лозунг «Слава Украине!».

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