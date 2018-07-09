Бразилиа, 9 июля, 2018, 21:23 — ИА Регнум. Видеозапись, на которой бразильские футбольные болельщики забросали яйцами автобус национальной сборной, которая выбыла с чемпионата мира по футболу, оказалась фейком. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает «Советский спорт».

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики Сборной Бразилии

Ранее ряд зарубежных СМИ распространил видеоролик, на котором некие люди забрасывают яйцами автобус в Бразилии. Утверждалось, что это автобус, на котором ехала сборная Бразилии по футболу, выбывшая из чемпионата мира, который проходит в России.

На самом деле этот видеоролик был снят в марте 2018 года и на нем протестующие забрасывают овощами и яйцами автобус, на котором ехал бывший президент Бразилии Лула да Силва.