Бангкок, 9 июля, 2018, 20:46 — ИА Регнум. Уже восемь детей спасены из пещеры Тхам Луанг на севере Таиланда. Об этом сегодня, 9 июля, сообщил журналистам начальник штаба спасательной операции, бывший губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон.

sk Пещера

По его словам, за сегодняшний день удалось вызволить ещё четверых детей. Таким образом, на поверхность были доставлены восемь школьников. Сегодняшняя фаза спасательной операции завершена.

В операции были задействованы 18 дайверов, а в обеспечении работали более 70 аквалангистов.

Третья фаза спасательной операции начнётся 10 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июня группа из 12 школьников и их тренер по юниорской футбольной команде пропали без вести. В ходе поисковой операции они были обнаружены в полузатопленной пещере Тхам Луанг. На момент обнаружения дети и их тренер просидели в почти затопленной пещере 10 дней без еды.

Оказалось, что в пещеру они ходили регулярно, для тренировок в экстремальных условиях и поднятия боевого духа, однако в этот раз их поход совпал с началом сезона дождей. Пещера была быстро затоплена, и выйти из неё школьники не смогли.

Спасатели несколько дней выкачивали из пещеры воду и смогли существенно понизить её уровень, что привело к сокращению полностью затопленных участков пещеры. Теперь опытные дайверы сопровождают школьников до выхода. Предварительно школьников обучили пользоваться аквалангами.