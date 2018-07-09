Санкт-Петербург, 9 июля, 2018, 20:25 — ИА Регнум. Сборная Бельгии по футболу прилетела в Санкт-Петербург, где вечером 10 июля она встретится с командой Франции в ½ финала чемпионата мира по футболу. Ранее днем в город на Неве прибыла сборная Франции, которая уже провела тренировку на Крестовском острове.

Https://twitter.com/Pulkovo_LED/ Самолет авиакомпании Brussels airlines в Пулково

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», бельгийская команда поселилась в гостинице в Биржевом переулке на Васильевском острове. Ранее здесь же жила сборная Аргентины перед своим петербургским матчем с Нигерией.

«Среди футболистов был Аксель Витсель, который ранее выступал за петербургский «Зенит», — отмечает источник. Бельгиец играл в «Зените» с 2012 по 2017 год.

«Санкт-Петербург, я скучал по тебе», — написал Витсель в своем микроблоге.

Стоит добавить, что самолет авиакомпании Brussels Airlines, на котором прилетели бельгийцы, полностью разукрашен картинками из популярных в Европе комиксов «Приключения Тинтина».

Напомним, что на матче сборных Франции и Бельгии 10 июля будут присутствовать президент Французской Республики Эммануэль Макрон и король Бельгии Филипп с супругой, королевой Матильдой.

Начало матча — 21:00 мск.