Вашингтон, 9 июля, 2018, 20:17 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в преддверии саммита военного блока НАТО вновь напомнил странам — членам альянса, что они слишком мало тратят средств на свою оборону, а 90% всех расходов НАТО несут США. Об этом он написал сегодня, 9 июля, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Кукрыниксы. Кабальна НАТОвская сеть... 1977

«США тратят на НАТО гораздо больше, чем любая другая страна. Это нечестно и неприемлемо», — пишет американский президент.

В частности, он указывает, что США тратят на оборону 4% своего ВВП, а, например, Германия — только 1%. При этом выгод в Европе от существования НАТО Берлин получает больше, чем Вашингтон, считает Трамп.

Всего же, по данным Трампа, США так или иначе оплачивают до 90% всех расходов Североатлантического альянса.

Напомним, ранее Трамп написал лидерам Германии, Бельгии, Норвегии, Испании и Канады письма с призывом увеличить расходы на оборону хотя бы до 2% ВВП.