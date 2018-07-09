Екатеринбург, 9 июля, 2018, 20:15 — ИА Регнум. Главы Нижегородской области и Татарии Глеб Никитин и Рустам Минниханов в рамках международного промышленного форума «ИННОПРОМ-2018» в Екатеринбурге подписали план мероприятий по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социально-культурном сотрудничестве на 2018−2021 годы, сообщает ИА REGNUM.

Innoprom.com «Иннопром-2018»

По словам Никитина, Татария является для Нижегородской области одним из приоритетных межрегиональных партнеров. Взаимный товарооборот регионов с 2010 года вырос в два раза и составляет почти 25 млрд рублей. Подписание плана поможет дальнейшему росту товарооборота. В том числе это поможет расширить поставки за пределы региона нижегородских предприятий, в частности, продукции машиностроения, судостроения.

Среди заинтересованных в расширении взаимодействия с Татарией нижегородских предприятий — ФГУП «НИИ полимеров», ООО «Магна Автомотив РУС» (продукция машиностроения), АО «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева» (скоростные пассажирские суда на подводных крыльях), АО «НПП «Салют» (изделия в области электроники и радиолокации), ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ (программное обеспечение), производители сельскохозяйственного плющильного и дробильного оборудования для приготовления кормов и другие.

Минниханов, в свою очередь, отметил, что Нижегородская область является регионом с очень большим потенциалом. В структуре межрегионального товарооборота объем поставок из Нижегородской области в Татарию больше, чем в обратном направлении.

«Республика Татарстан и Нижегородская область — взаимодополняющие регионы. Сегодня мы обсудили все вопросы, в том числе связанные с системой управления и работой с муниципалитетами. Сейчас подписана «дорожная карта», определяющая наши дальнейшие действия. Считаю, что очень важно выстраивать тесные взаимоотношения на межрегиональном уровне», — подчеркнул глава Татарии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, также на ИННОПРОМе Татария подписала протокол о расширении сотрудничества со Свердловской областью.

Документ рассчитан на 2018−2020 годы. В рамках него стороны расширят деловые контакты, а также будут способствовать развитию импортозамещения и кооперации. Товарооборот в конце 2016 года был на отметке 15,2 млрд рублей. Это в 1,3 раза больше, чем было на конец 2013 года, однако в рамках расширения сотрудничества товарооборот планируется наращивать.