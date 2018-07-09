Нижний Новгород, 9 июля, 2018, 19:57 — ИА Регнум. Здания муниципального предприятия «Нижегородпассажиравтотранс» передадут налоговой службе в залог во избежание возможного банкротства. Соответствующее решение было принято на совместном заседании комиссий гордумы по бюджету, экономике, имуществу и строительству, вопрос будет вынесен на рассмотрение в рамках внеочередного заседания городского парламента 11 июля.

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По словам председателя комитета по управлению городским имуществом (КУГИ) Светланы Помпаевой, в качестве залога могут быть переданы два здания общей площадью около 3,5 тыс. кв метров, сообщает НИА «Нижний Новгород». Она уточнила, что долг предприятия превышает 250 млн рублей.

«Серьезная ситуация, существует угроза блокировки деятельности предприятия, налоговая служба может заблокировать работу НПАТ 16 июля. Заключение договора залога может помочь», — пояснила она и добавила, что общая стоимость зданий оценивается в 222 млн рублей.

«Это крайняя мера, чтобы оставить в действии муниципальное предприятие», — заключила она.

И. о. директора НПАТ Александр Хватов отметил, что в дальнейшем планируется погашать долги предприятия из собственных средств.

«Будем погашать долги из собственных средств, их планируется получить за счет новой транспортной схемы города. Решение принималось очень быстро, поэтому график погашения еще готовится по этим суммам», — сказал Хватов и уточнил, что долг предприятия составляет 260 млн рублей, передача зданий в залог поможет не «залезать в просроченную задолженность».

Издание отмечает, что общий объем долга НПАТ по состоянию на 1 июня 2018 года составил 1,16 млрд рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале мая 2017 года группа частных перевозчиков обратилась в прокуратуру с опасениями о возможном банкротстве «Нижегородпассажиравтотранса». По оценкам транспортников, предприятие накопило долгов, в том числе и по налогам, на сумму более чем миллиард рублей. Предприниматели полагают, что такие задолженности могут привести к тому, что НПАТ будет обанкрочено, а на его месте будет создано новое муниципальное предприятие, но уже без долгов. Тогда в администрации Нижнего Новгорода утверждали, что о банкротстве МП речь не идет.

В январе 2018 года прокуратура Нижегородской области выявила нарушения в деятельности главы НПАТ Дмитрия Цыганкова. В частности, руководитель МП возглавляет ряд коммерческих структур, что противоречит законодательству.

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В марте 2018 года УЭБиПК ГУ МВД по Нижегородской области проводило оперативные мероприятия в офисе и.о. руководителя НПАТ Цыганкова. При этом уточнялось, что мероприятия не являются обысками, а уголовного дела в отношении главы МП не возбуждено. В марте же прокуратура инициировала проведение проверки деятельности предприятия в связи с односторонним изменением цен на топливо для НПАТ.

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В середине апреля на пост главы НПА был назначен москвич Артем Коновалов. На следующий день стало известно, что с февраля 30 автобусов-гармошек, принадлежащих предприятию, не использовались из-за технических неисправностей. Автобусы были приобретены во временное пользование с возможностью выкупа администрацией областного центра в 2014 году и переданы предприятию. К февралю 23 транспортных средства простаивали, 21 автобус — из-за поломки двигателя, а два — в связи с неисправностью заднего моста. При этом средства за временное пользование администрация Нижнего Новгорода выплачивает ежемесячно.

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В июне Коновалов покинул пост главы МП, а исполняющим обязанности стал Александр Хватов. Сроки проведения конкурса на должность директора «Нижегородпассажиравтотранса» пока не определены.