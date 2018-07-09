Санкт-Петербург, 9 июля, 2018, 20:01 — ИА Регнум. Улицы Советские в центре Санкт-Петербурга могут сохранить это название и в будущем. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM 9 июля глава комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко, решения переименовать их в Рождественские в Смольном до сих пор не приняли, несмотря на поддержку губернатора.

Peterburg23 Советская улица

Напомним, 24 ноября 2017 года Топонимическая комиссия Петербурга рекомендовала переименовать улицу Восстания в Знаменскую, а десять «номерных» Советских улиц в Центральном районе — в Рождественские. Знаменская улица стала улицей Восстания, а Рождественские — Советскими улицами в 1923 году. При этом площади Восстания (до 1923 года — Знаменской площади) комиссия предложила оставить существующее имя, поскольку на ней находится одноименная станция метро, оформленная в контексте революционных событий 1917 года.

«Для меня некоторым сюрпризом было то, как почти единогласно, с большим перевесом члены Топонимической комиссии проголосовали за переименование», — сказал Константин Сухенко.

Он подчеркнул, что комиссия в прошлом году уже «в шестой или седьмой раз» выступила за возвращение Советским улицам исторических названий. Однако это вовсе не означает, что Советские улицы действительно превратятся обратно в Рождественские.

«То есть в топонимической, экспертной среде этот вопрос давно решен в пользу переименования. Но это не означает политического решения. Не надо это смешивать и путать. Политика более консервативна, чем экспертные оценки, так бывает часто, и не только у нас», — заметил Сухенко.

Он даже предположил, что последнее голосование комиссии по этому вопросу могло быть вообще объяснено эмоциональным протестом на довольно страстное выступление депутата Заксобрания Ольги Ходуновой (КПРФ).

«Она выдала все оценки, как говорится, и всем захотелось ей ответить. И ей ответили. Но политического решения пока нет. Его может и не быть. Топонимическая комиссия шесть раз голосовала за переименование, а не переименовали еще ни одного раза. Не надо ситуацию драматизировать. Есть здравые обоснования у Топонимической комиссии, но есть и определенные настроения в обществе, несогласие, которое представляет самостоятельную ценность. Поэтому никто никого никуда с этим не торопит. Мы уважительно относимся и к комиссии, но политические решения принимаются не только на основе ее мнения. Может быть, это и хорошо», — заключил Константин Сухенко.

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Заметим, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поддержал предложение о переименовании десяти Советских улиц в Рождественские, о чем публично заявил в декабре 2017 года.

«Я считаю, возвращать надо те названия, которые живы в народной памяти, связаны с образом Санкт-Петербурга. К примеру, Советские улицы носили название Рождественских лет 130, и такой шаг оправдан», — сказал тогда Полтавченко.