Волгоград, 9 июля, 2018, 19:20 — ИА Регнум. В Волгограде жители смогут выбрать название для нового парка, который открылся у подножия Мамаева кургана. Варианты опубликованы на сайте городской администрации 9 июля. Голосование продлится до 15 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Игорь Акинфеев

Всего представлено 10 вариантов. Среди них «Парк им. Акинфеева», «Парк Арена», «Парк Сталинградский», «Парк Победы» и другие. Все предложения прислали в администрацию жители города. Всего их поступило около 600.

Напомним, что парк у подножия Мамаева кургана открылся 14 июня. Его площадь составляет 8 га. Здесь высажено более 3 тыс. деревьев и кустарников, установлена светодиодная арка высотой 12 метров и светомузыкальный фонтан, а также организован зеленый амфитеатр, в котором могут находиться до 200 человек.