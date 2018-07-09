Москва, 9 июля, 2018, 15:07 — ИА Регнум. В период с января по июнь 2018 года российские зрители потратили на просмотр отечественных фильмов около 10 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил исполнительный директор Фонда Кино Антон Малышев. Его слова 9 июля передал портал Intermedia.

Цитата и к/ф «Человек с бульвара Капуцинов» реж Алла Ильинична Сурикова. 1987. СССР Касса в кино

Представитель организации отметил, что отношение российских зрителей к отечественному кино меняется в лучшую сторону. По его мнению, весомый вклад в изменение ситуации внесли такие картины как «Тренер» Данилы Козловского, «Лёд» Олег Трофима и «Я худею» Алексея Нужного. Малышев отметил, что выбраная ранее стратегия поддержки дебютантов является правильной.

Читайте также: Президент Белоруссии поздравил с юбилеем актрису Зинаиду Кириенко

Напомним, Данила Козловский и Олег Трофимов впервые выступили в роли режиссёров. Комедия «Я худею» была второй режиссёрской работой Алексея Нужного. Больше всех в российском прокате ($26,06 млн) собрала лента «Лед».