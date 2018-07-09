Куньмин, Китай, 9 июля, 2018, 14:58 — ИА Регнум. Более полутора тонн маковых головок было изъято на таможне Тэнчуна в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщили в местной таможне, передает 9 июля агентство Синьхуа.

Цитата из м/ф «Волшебник Изумрудного города. Элли в Волшебной стране». реж Кирилл Малянтович. 1973. СССР Букет маков

Таможня города немедленно задержала злоумышленников после того, как получила 3 июля наводку на то, что несколько человек планируют контрабандным путем ввести маковые головки из Мьянмы в Китай. Грузовик с запрещенным грузом был остановлен в поселке Хоуцяо на границе с Мьянмой на следующий же день. Арестованы двое подозреваемых с 86 мешками маковых головок общим весом 1,51 тонны.

Отметим, что маковые головки могут быть использованы для производства опиума — наркотического препарата, вызывающего привыкание и зависимость и наносящего вред здоровью.