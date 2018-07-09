Москва, 9 июля, 2018, 14:37 — ИА Регнум. Минфин предлагает взимать акцизы с духов и одеколонов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля, это следует из опубликованного документа «Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

(сс) ozgurmulazimoglu Парфюмерия

Документом предусматривается включение в перечень подакцизных товаров спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции (независимо от объема тары, в которую она разлита). Предполагается, что ставки акциза составит 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта.

«В целях недопущения роста цен на парфюмерно-косметическую продукцию и продукцию бытовой химии предоставление организациям, имеющим свидетельство на производство парфюмерно-косметической продукции и (или) свидетельство на производство спиртосодержащей продукции бытовой химии, право на налоговый вычет в двойном размере суммы акциза, исчисленной налогоплательщиком при оприходовании приобретенного или произведенного этилового спирта, при условии документального подтверждения факта использования указанного спирта в целях производства спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции или продукции бытовой химии, указанных в свидетельстве», — отмечается в документе.

Документ обсуждался на парламентских слушаниях в Госдуме.