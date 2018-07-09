Ереван, 9 июля, 2018, 14:21 — ИА Регнум. 11 июля в Брюсселе состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъяров. Об этом сообщается на официальном канале МИД Армении в Twitter.

Sodrugestvo.info Зограб Мнацаканян

«По инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ 11 июля в Брюсселе состоится встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова».

После назначения Зограба Мнацаканяна на пост главы МИД Армении — это его первая встреча с Эльмаром Мамедъяровым.

Между тем Эльмар Мамедъяров перед встречей сделал ряд заявлений, которые, по мнению армянских аналитиков, ставят под сомнение эффективность данной встречи.

Так, по словам главы МИД Азербайджана, что договоренность, достигнутая в начале 2018 года, заключалась в том, чтобы продолжить на основе существующей повестки дня интенсивные переговоры после выборов, которые должны были пройти в Армении и Азербайджане.

При этом Мамедъяров считает, что политический кризис в Армении разразился из-за политики бывшего президента Армении Сержа Саргсяна по карабахскому вопросу.

«Внимательно и сдержанно наблюдая за политическими процессами в Армении, азербайджанская сторона заявила, что если пришедшие к власти в Армении новые силы будут проводить политику здравого смысла, то в урегулировании конфликта можно добиться подвижек. Если же и они пойдут по пути режима Саргсяна, то их ждет та же участь», — заявил Мамедъяров.

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Говоря о позиции Азербайджана, Мамедъяров вновь заявил о резолюциях Совбеза ООН, в невыполнении которых Азербайджан обвиняет армянские стороны.

«Выбор за Арменией. Предстоящая встреча покажет, готова ли, наконец, Армения сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта или нет», — сказал Мамедъяров.

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