Москва, 9 июля, 2018, 14:19 — ИА Регнум. Первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов обещает выполнение поставленных президентом РФ задач в течение шести лет, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля. Речь идет в том числе о выполнении указов.

Фирс Журавлёв. Чиновник (фрагмент). 1884

«За шесть лет основные цели и задачи, поставленные президентом, будут выполнены», — заверил Силуанов в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

Министр предложил смотреть на «более длительную перспективу — шестилетний период».

"Мы и бюджет уже делаем на шестилетний период, потому что цикл такой, национальные проекты, цели и задачи поставлены на более длительный период, чем мы раньше рассматривали закон о бюджете», — указал Силуанов.