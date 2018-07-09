Москва, 9 июля, 2018, 13:15 — ИА Регнум. Если не реализовывать меры, которые меняют экономическую структуру, то экономика РФ будет расти очень медленно, считает заместитель председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева. Об этом она заявила 9 июля в рамках парламентских слушаний на тему: «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

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«Если ничего не делать, если не реализовывать меры, которые меняют экономическую структуру, то экономика будет расти очень медленно, — сказал она. — Примерно 1,5−2% в год. Прогноз правительства предполагает некоторое замедление темпов экономического роста в следующем году. В нашем прогнозе мы пока таких оценок не даем. Мы оставили темпы роста 1,5−2%. Здесь нужны будут дооценки. Я должна сказать, что ситуация не очень однозначна с прогнозом на 2019 год. Почему? Конечно, сами по себе налоговые меры приведут к замедлению темпов экономического роста».

Однако как отметила Юдаева, Банк России, с другой стороны, обсуждает увеличение государственных расходов.

«Это создание инфраструктурного фонда, и увеличение некоторое государственного спроса, который может, как минимум частично, а может и полностью компенсировать влияния налоговых мер на экономический рост», — пояснила Юдаева, выступая в Госдуме.

Кроме того, она отметила, что благодаря бюджетному правилу влияние нефти на экономику и на другие параметры сейчас не очень сильное.

«Основной тезис — нужно увеличивать темпы сбалансированного потенциального роста, — добавила представитель ЦБ. — На наш взгляд самое главное — эффективность расходов. Правительство планирует достаточно серьезное увеличение расходов на инфраструктуру на человеческий капитал. Важно, чтобы эти расходы были эффективны и учитывали реалии современной экономики. Если расходы не будут эффективными, то это увеличение спроса может вылиться не в увеличение потенциальных темпов роста, а увеличение инфляционного давления и в результате от эффективности госрасходов зависит и размер процентных ставок».