Архангельская область, 15 апреля, 2004, 17:17 — ИА Регнум. В Архангельске состоялось совет глав муниципальных образований области. На нем обсуждались готовность региона к грядущему паводку, а также итоги работы объектов ЖКХ и коммунальной энергетики минувшей зимой.

Как сообщила пресс-служба обладминистрации, начальник Главного управления по делам ГО и ЧС Архангельской области Михаил Бусин доложил о ситуации с подготовкой региона к паводку. По его словам, вскрытие рек на территории области ожидается в сроки, близкие к обычным, либо на 5-7 дней позже нормы. По данным Северного УГМС, запасы снега повсеместно превышают норму на 10-15 процентов. Толщина льда на водоемах области составляет 40-45 см. Максимальные уровни воды при весеннем половодье на чистой воде на всех реках бассейнов Онеги, Северной Двины и Мезени ожидаются на отметках с преобладающим превышением над нормой 20-70 см. Локальные разливы рек возможны в Каргопольском, Коношском, Плесецком, Онежском, Няндомском, Вельском, Устьянском, Котласском, Ленском, Холмогорском, Приморском и Мезенском районах. В период ледохода и паводка в зоне подтопления могут оказаться более 200 населенных пунктов с населением свыше 20 тыс. человек, до 90 объектов экономики, восемь километров автодорог федерального значения, до 30 мостов и более 280 км линий электропередачи и связи. Для проведения авиационной разведки за паводковой обстановкой будут задействованы самолет Л-410 и два вертолета МИ-8. В целом по паводку будет задействовано более трех тысяч человек, 856 единиц плавсредств и 580 единиц автомобильного транспорта. На проведение противопаводковых работ муниципальные образования области планируют направить 23 млн. рублей. 23,6 млн. рублей заложено в резерв территориального дорожного фонда. В целом на паводок может быть привлечено более 52 млн. рублей. В области создана и работает оперативная группа по ледоходу и паводку, аналогичные оперативные группы или паводковые комиссии созданы в администрациях муниципальных образований. Но, по мнению Михаила Бусина, далеко не все районы ответственно относятся к подготовке. Зачастую всё происходит формально, на бумаге, а в реальности на местах далеко еще не все мероприятия четко отработаны. Это относится к обеспечению жителей подтапливаемых населенных пунктов продуктами питания, включая сухие пайки, питьевую воду, оказание медицинской помощи, других услуг (связь, горюче-смазочные материалы).

Максим Шубцов, и.о. заместителя главы администрации области по топливно-энергетическому, строительному и жилищно-коммунальному комплексу, рассказал об итогах работы объектов коммунальной энергетики и ЖКХ минувшей зимой. Он отметил недостатки в работе местных администраций: долги за потреблённую энергию, несвоевременная оплата топлива, и долги по заработной плате работникам ЖКХ.