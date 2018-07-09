Москва, 9 июля, 2018, 16:44 — ИА Регнум. Сотрудники Чеховской районной больницы №1 направили петицию в адрес руководства Московской области, в которой заявили о бедственном положении лечебного учреждения. Врачи указывают, что начавшаяся «оптимизация» деятельности ЧРБ-1 показывает негативные результаты: так, с декабря 2017 года больницу лихорадит от нехватки медикаментов, расходных материалов, задержки заработной платы, а также сокращения персонала.

Портал Чехов.Ru Петиция сотрудников ЧРБ-1

Как говорится в тексте петиции, с которой ознакомился корреспондент ИА REGNUM, с 2017 года в ЧРБ-1 имеется задолженность по оплате ремонта, вследствие чего не производится своевременный ремонт медицинской техники и оборудования, например, около года без ремонта стоял томограф. В отделении реанимации вышли из строя датчики кислорода, из-за чего в нормальном режиме не функционируют аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции), также в больнице не работает система общей вентиляции и простаивает автоматический анализатор гемостаза крови. В необходимом количестве отсутствуют бинты, марля, стерильное бельё и даже одноразовые шприцы. С 2015 года сотрудники не получают положенную специальную одежду.

Как корреспонденту ИА REGNUM заявил президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский, указанные в данной петиции проблемы свидетельствует об отсутствии системности в принятии решений. Случай с Чеховской районной больницей не единственный в регионе, так, весной 2018 года в «Лигу пациентов» были направлены обращения врачей из больницы в подмосковном Лотошино и Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) с аналогичными проблемами.

«Буквально четыре месяца назад мне написали врачи лотошинской больницы, где была похожая ситуация, там проводили проверку, завозили лекарства, экстренно спасали ситуацию. Из МОНИКИ пришло письмо от врачей о закрытии отделения торакальной хирургии. Сейчас получили ответ из Минздрава РФ, что отделение не закрывают, а объединяют с онкологическим, но по факту это такая форма закрытия. Теперь Чехов взорвался, Подмосковье трясёт, губернатору нужно серьёзно разбираться, что происходит», — подчеркнул Саверский.

Напомним, в апреле 2018 года сотрудники МОНИКИ сообщили в «Лигу защитников пациентов» о планах администрации ликвидировать отделение торакальной хирургии (хирургии органов грудной клетки), преобразовав его в онкологическое. Позже директор МОНИКИ, профессор Дмитрий Семёнов в интервью подмосковному каналу «360» заявил, что направление торакальной хирургии, где должна оказываться помощь онкологическим и не онкологическим больным, полностью сохранится, одно — в структуре онкологического отделения, второе — в структуре хирургического отделения.

«В торакальном отделении было то же самое, помощь была недоступна, судя по письму, которое есть, как только гром грянул, поток пациентов увеличился в три раза. То есть до этого людям отказывали в физической помощи, а отправляли их обратно в районы или в платные центры», — подчеркнул Саверский.

Отметим, в петиции сотрудников чеховской больницы также указано, что происходит сокращение состава дежурной анестезиолого-реанимационной бригады, оказывающей неотложную помощь в ночное время и выходные дни, а также других врачей. Данные процессы сопровождают постоянные хронические задержки заработной платы и уменьшение оплаты за ночные дежурства. Вместе с тем, при явно выраженном сокращении персонала, происходит возрастание штата управленческого аппарата, так, в больницу приняты два эпидемиолога, вторая секретарь, два водителя, ещё один юрист. Был создан и функционирует отдел по закупкам, но врачи отмечают, что отдел есть, а необходимых лекарств — нет.

В петиции также сказано, что в результате «оптимизации» кредиторская задолженность выросла с 30 млн рублей до 176 млн рублей при годовом фонде оплаты 168 млн рублей.

«Такое ощущение, что идёт попытка каких-то оптимизаций, и она неуправляемая, что по Лотошино, что по МОНИКИ. Судя по реакции областного минздрава, для них это было неожиданностью, а это говорит о неуправляемых ситуациях. Происходили события, о которых не знали, и им пришлось их срочно исправлять», — отметил Саверский.

Добавим, редакция ИА REGNUM направила официальный запрос на имя главного врача Чеховской районной больницы №1 с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. В настоящий момент из администрации больницы был получен ответ следующего содержания: «Указанные ответы будут представлены после согласования с министерством здравоохранения МО».

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жалоб в «Лигу защитников пациентов» в настоящий момент поступает на недоступность лекарств и услуг медицинской помощи, а на первом месте стоят проблемы инвалидов.

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