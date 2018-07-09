Москва, 9 июля, 2018, 12:47 — ИА Регнум. Законодательные собрания субъектов РФ не спешат проводить масштабные обсуждения законопроекта о пенсионной реформе — часть из них вовсе ушли в отпуск. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний по основным направлениям бюджетной и налоговой политики в 2019—2021 годах в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

Оноре Домье. Чиновники. 1834

Речь идет о правительственном законопроекте по совершенствованию пенсионной системы. Одной из мер становится поэтапное повышение пенсионного возраста мужчин до 65 лет и женщин до 63 лет к 2034 году. Тему влияния инициативы на экономику РФ в ходе парламентских слушаний поднял ректор НИУ Высшая школа экономики Ярослав Кузьминов. Володин в свою очередь обратил внимание на недостаточную работу регионов по этому вопросу.

«У нас сейчас идут обсуждения на уровне региональных парламентов, мы хотели бы, чтобы от них поступали предложения. Это очень важный закон, который ставит своей целью повышение благосостояния наших пенсионеров, решение задач и должен балансировать пенсионную систему в целом», — отметил Володин.

По его словам, было бы правильно, если бы региональные заксобрания отнеслись к вопросу со всей важностью и обсудили инициативу.

«Пока недостаточно активно идет обсуждение этого законопроекта в регионах. Часть законодательных собраний очень рано ушла в отпуска, мы этот законопроект разослали еще в середине июня, но видим, что на сегодняшний день заксобрания не спешат обсуждать этот законопроект. Хотелось бы, чтобы они свою позицию высказали по этому вопросу, учитывая, что ее ждут наши граждане», — подчеркнул Володин.