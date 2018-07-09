Москва, 9 июля, 2018, 12:35 — ИА Регнум. Вывод Ираном денег из Германии — это признак того, что обостряются отношения между Тегераном и Вашингтоном, и того, что Иран проявляет чувство неудовлетворения и опасения по отношению к странам ЕС, считает шеф-редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дворец Голестан. Тегеран

Ранее газета Bild со ссылкой на источник в немецком правительстве сообщила, что правительство Ирана ввиду предстоящих санкций со стороны США намерено вывезти €300 млн наличных средств из Германии. Иран вывезет средства, расположенные в «Немецко-иранском торговом банке» в Гамбурге.

Читайте также: Иран вывезет свои наличные средства из Германии

Эти события можно воспринимать в узком или широком контексте. В широком контексте речь идет об определенных проблемах, которые возникают в западной финансовой системе. Которые и используют некоторые ближневосточные страны: так, Турция недавно вывезла свой золотой запас из Федеральной резервной системы США.

Теперь Иран. Дело в том, что Турция просто находится сейчас под угрозой санкций из-за расширения военно-технического сотрудничества с Россией (закупки ЗРК С-400), проблем в реализации политики на Ближнем Востоке, сирийского вопроса, курдского вопроса и так далее. Но санкции только грозят Турции, а вот Иран уже оказался после выхода США из ядерного соглашения под жестким прессингом санкционных мер.

Ранее в Вене состоялась встреча министров иностранных дел — пятерки стран, включая Россию и Китай. Хотя они заявили, что не собираются покидать сделку, давление США приводит к тому, что свыше 50 западных компаний уже покинули Иран, и не исключено, что Вашингтон продавит решение о блокировке финансовых счетов Тегерана на территории Германии.

Решение Ирана носит обоснованный характер, они не хотят оказаться в заложниках у США, как это было раньше. Единственное, что раньше США блокировали несколько миллиардов долларов иранских на американских счетах до Венских соглашений.

Вывод денег из Германии — это признак того, что обостряются отношения между Ираном и США. Это также признак того, что Иран проявляет чувство неудовлетворения и опасения по отношению к странам ЕС, а, точнее говоря, по отношению к европейским участникам «шестерки» в том плане, что они, в конечном счете, оказываются в фарватере американской политики, и вынуждены также будут вводить ограничения на сотрудничество с Ираном.

Тегерану нужны эти средства для того, чтобы развивать свою экономику, чтобы более или менее нормально проводить торговые операции. Ситуация пока остается неопределенной, потому что к режиму санкций отказались присоединяться Турция, Россия и Китай, а это серьезные партнеры. Тем не менее ситуация резко меняется в сторону осложнения.