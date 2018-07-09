Налог для самозанятых вводится в 2019 году
Москва, 9 июля, 2018, 11:31 — ИА Регнум. Минфин намерен ввести налог на профессиональный доход. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля, об этом сообщил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов, выступая в Госдуме.
«Будет разработан специальный налоговый режим в виде налога на профессиональный доход. Его апробацию в пилотных субъектах РФ планируется провести уже в следующем (2019) году», — сказал министр.
«Цель — вовлечь в легальное поле самозанятых предпринимателей, которые сегодня работают без регистрации», — добавил он.
По словам министра, цель нововведения — создание простого удобного инструмента для выполнения ими обязанностей перед государством.
В Госдуме 9 июля под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина проходят парламентские слушания на тему основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2019−2021 годы.