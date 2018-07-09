Москва, 9 июля, 2018, 11:31 — ИА Регнум. Минфин намерен ввести налог на профессиональный доход. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля, об этом сообщил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

Цитата из м/ф «Чиполлино» реж Борис Дёжкин. 1961. СССР Налог на дождь

«Будет разработан специальный налоговый режим в виде налога на профессиональный доход. Его апробацию в пилотных субъектах РФ планируется провести уже в следующем (2019) году», — сказал министр.

«Цель — вовлечь в легальное поле самозанятых предпринимателей, которые сегодня работают без регистрации», — добавил он.

По словам министра, цель нововведения — создание простого удобного инструмента для выполнения ими обязанностей перед государством.

В Госдуме 9 июля под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина проходят парламентские слушания на тему основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2019−2021 годы.