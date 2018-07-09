Москва, 9 июля, 2018, 10:47 — ИА Регнум. Минфин прогнозирует рост собственных доходов Пенсионного фонда. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля, это следует из опубликованного документа «Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионный фонд России

Минфин прогнозирует устойчивый рост собственных доходов Пенсионного фонда в 2019—2021 годах (+5,9%, +4,8% и +6,8% соответственно).

Кроме того, министерство констатирует снижение, начиная с 2020 года трансферта из федерального бюджета на обязательное пенсионное страхование.

Доходы бюджета Пенсионного фонда вырастут в номинальном выражении на 352 млрд рублей в 2019 году по сравнению с 2018 годом и составят 8 588 млрд рублей.

Поступление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 2018—2020 годах определено исходя из тарифа страхового взноса в размере 22% и тарифа 10% с сумм выплат, превышающих предельную величину базы для начисления страховых взносов.