Москва, 9 июля, 2018, 10:39 — ИА Регнум. Минфин России предлагает ЕАЭС выровнять вывозные пошлины на нефть. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля, это следует из опубликованного документа «Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

(сс) Victoria_Borodinova Транспортировка нефти

«Для защиты взаимных интересов государств — членов ЕАЭС в рамках формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов целесообразно рассмотрение вопроса о выравнивании ставок вывозных таможенных пошлин в отношении нефти и нефтепродуктов в государствах — членах ЕАЭС», — говорится в документе.

Также в планах Минфина — обеспечение внутреннего рынка высококачественными нефтепродуктами и гладкий (постепенный в течение 6 лет) переход к единому топливному рынку на территории ЕАЭС, указано в документе.