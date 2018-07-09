Вильнюс, 9 июля, 2018, 10:33 — ИА Регнум. Литва рассчитывает получить от Евросоюза средства для строительства дорог и иной инфраструктуры для увеличения мобильности передвижения военной техники и солдат. В этом контексте, как на военный объект, в Литве смотрят и на общеприбалтийский железнодорожный проект Rail Baltica.

(сс) Gintare.saulyte Укладка первых рельс железнодорожной колеи Rail Baltica. 2011

Представители литовского министерства транспорта и коммуникаций подтвердили литовскому агентству BNS, что из фонда военной мобильности ЕС на эти нужды рассчитывают получить не менее 430 млн евро.

«Для приспосабливания инфраструктуры путей сообщения понадобится около 310 млн евро, на потребности аэропортов понадобится около 80 млн евро, Клайпедскому государственному морскому порту — сумма около 40 млн евро», — сообщили агентству в пресс-службе литовского ведомства.

При этом военная мобильность по Rail Baltica названа приоритетом. Отметим, что признание Rail Baltica частью военной инфраструктуры сделано впервые в Литве. Однако ещё в сентябре 2015 года заместитель главного редактора ИА REGNUM Игорь Павловский указал, что этот проект в Прибалтике будут рассматривать именно с военной перспективы, а никакой экономической пользы он не имеет — у проекта нет ни грузовой, ни пассажирской базы.

Rail Baltica — проект железной дороги с узкой колеёй через Литву, Латвию и Эстонию. 7 ноября 2001 года министры трёх прибалтийских стран подписали договор о создании железной дороги с европейской шириной колеи, которая бы соединила все три страны со странами Центральной Европы по маршруту Берлин — Познань — Варшава — Каунас — Рига — Таллин с возможным выходом на Хельсинки. Строительство пока ведётся только в Литве, где за пять лет проложили трассу шириной 1435 мм от польской границы до Каунаса.