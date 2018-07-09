Москва, 9 июля, 2018, 10:19 — ИА Регнум. Минфин намерен разработать новый специальный налоговый режим. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля, это следует из опубликованного документа «Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

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«Для обеспечения благоприятных условий деятельности малого бизнеса будет разработан новый специальный налоговый режим — система налогообложения в виде налога на профессиональный доход», — говорится в документе.

Предполагается, что апробация нововведения пройдет с 2019 года в пилотных субъектах РФ.