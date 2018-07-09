Москва, 9 июля, 2018, 10:10 — ИА Регнум. Минфин намеревается завершить нефтегазовый налоговый маневр. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля, это следует из опубликованного документа «Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Заправка бензином

Маневром предусматривается равномерное, на протяжении пяти лет, начиная с 1 января 2019 года, снижение экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты с равнозначным повышением ставки НДПИ и введением объективных критериев для НПЗ, которым будет оказана финансовая поддержка через механизм представления отрицательного акциза.

Минфин ставит задачу постепенного перехода к исключительно рентному налогообложению и переводу неявных субсидий в явные с настройкой механизмов повышения их эффективности.

Такие меры позволят обеспечить модернизацию нефтеперерабатывающего сектора и обеспечение внутреннего рынка высококачественными нефтепродуктами и гладкий (постепенный в течение 6 лет) переход к единому топливному рынку на территории ЕАЭС, указано в документе.

«Кроме того, в формулу отрицательного акциза на нефть предлагается ввести демпфирующую компоненту, которая в автоматическом режиме позволяет регулировать уровень налоговой нагрузки при реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке», — говорится в документе.

Мера позволит сгладить волатильность цен на внутреннем рынке на долгосрочную перспективу и повысить сниженные в 2018 году ставки акциза на бензин и дизельное топливо до уровня, обеспечивающего отсутствие потерь региональных дорожных фондов.