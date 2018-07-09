Москва, 9 июля, 2018, 09:35 — ИА Регнум. В случае если «стоимость нефти продолжит оставаться выше долгосрочных равновесных уровней, обвал цен повторится вновь». Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля, это следует из опубликованного документа «Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

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«Ресурсов для добычи в мире достаточно — США, Канада, другие страны имеют возможности и будут наращивать производство», — отмечают в Минфине.

По мнению экспертов, «складывающаяся ситуация аналогична периоду высоких цен на нефть 2011−2013 годов». В это время маржинальные издержки извлечения цен на нефть находились на уровнях порядка 80−90 долларов США за баррель, определяясь издержками сверхглубоководного и арктического шельфа, добычей нефти из битуминозных песков Канады и Венесуэлы, а также сланцевой добычей США (имевшей в то время низкую эффективность), отмечают авторы документа.