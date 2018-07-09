Москва, 9 июля, 2018, 09:17 — ИА Регнум. Минфин предлагает направить на исполнение нового майского указа президента Владимира Путина 3,89 трлн рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля, это следует из опубликованного документа «Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Деньги

На реализацию майского указа президента в 2019 году предлагается направить 1,17 трлн рублей, в 2020 году — 1,25 трлн рублей, в 2021 году — 1,47 трлн рублей.

Сегодня, 9 июля, в Госдуме состоятся парламентские слушания, где будут обсуждаться проектировки бюджета на 2019−2021 годы и новые меры налоговой политики. Предполагается, что в мероприятии примет участие глава Минфина Антон Силуанов.