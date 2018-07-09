Москва, 9 июля, 2018, 09:03 — ИА Регнум. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии готовит пакет мер, который позволит решить проблему недолива бензина на АЗС. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Росстандарт. Всего прорабатывается шесть регуляторных мероприятий.

paulbr75 Заправка автомобиля

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Повсеместный недолив бензина на АЗС может оказаться фейком?

Планируется, что после обновления законодательства проверяющий орган впервые получит право проводить контрольные закупки на автозаправках для выявления фактов недолива. Недобросовестных продавцов будут наказывать штрафами. Также санкции применять и в отношении автозаправочных станций — для них предполагается ввести новые правила контроля и учёта дизеля и бензина.

В Росстандарте пояснили, что возможными причинами недолива топлива на автозаправках в России могут быть как преднамеренные, заведомо незаконные действия работников АЗС, что приравнивается к обману потребителя, так и несоответствие обязательным требованиям топливораздаточных колонок.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Федерация автовладельцев России (ФАР) опубликовала итоги мониторинга более чем 30 автозаправочных станций в 13 российских регионах. Утверждалось, что в 76% случаев был выявлен недолив, доходивший до 19% объёма топлива. Между тем глава «Независимого топливного союза» отметил, что проблема недолива на АЗС в стране действительно существует, но она не настолько распространена, как это показали представители ФАР.

Добавим, что качество автомобильного топлива после появления сообщений о недоливе бензина на АЗС Роскачество изучает вместе с Росстандартом и Росаккредитацией.