Москва, 9 июля, 2018, 08:00 — ИА Регнум. Большинство жителей России любят сюрпризы и неожиданности. Женщины — чаще мужчин (64% и 30% соответственно), молодые — чаще пожилых (74% и 44% соответственно). Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

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47% граждан удивляются каким-либо событиям. 46% холоднокровны и несклонны к удивлению. Чаще удивляются женщины, чем мужчины (57% и 35% соответственно) и молодые люди в возрасте 18−30 лет (55%). 73% респондентов уверены, что удивляться можно в любом возрасте. 22% считают такие эмоции уделом молодых.

58% опрошенных удивляются редко, 22% — часто, 17% — практически никогда. В основном люди удивляются успехам детей («дети удивляют, они растут и мыслят уже по-взрослому»), подаркам, своим успехам на работе и в учёбе. При этом 49% не смогли вспомнить, когда в последний раз удивлялись. Любят удивлять других людей 49% опрошенных, чаще любят это делать молодые люди (61%).

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 24 декабря 2017 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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