Москва, 9 июля, 2018, 07:29 — ИА Регнум. В Российской Федерации создается самолет-постановщик помех, который благодаря новому бортовому оборудованию сможет выводить из строя военные спутники противника. Об этом сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Alexandr Shukhov Ил-22

По его словам, новый самолет, который разрабатывается на смену Ил-22ПП «Порубщик», сможет вести радиоэлектронное подавление воздушных, наземных и морских целей.

Источник добавил, что в ближайшее время в РФ начнется «опытно-конструкторская работа», так как эскизный проект воздушного судна уже готов.

По словам собеседника агентства, новый самолет, возможно, будет создаваться на базе самолетов Ил-76 или Ту-214, данный вопрос уже прорабатывается.

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