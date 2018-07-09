Казань, 9 июля, 2018, 03:54 — ИА Регнум. В Арбитражный суд Татарии поступил иск от санируемого «Тимер банка», который в январе 2018 года сменил собственника с компании, аффилированной с бывшим главой «Татфондбанка» Робертом Мусиным, на представителя структур «Ростеха». В своём иске компания требует обанкротить АО «Ак Барс основа», созданное в 2012 году министерством земельных и имущественных отношений Татарии и получившее в качестве уставного капитала более десятка зданий и участков в Казани. Иск пока к производству не принят, дата заседания не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Остров сокровищ» реж Давид Черкасский. 1988.СССР Черная метка

Напомним, санатором «Тимер банка» до января 2018 года выступало ООО «Новая нефтехимия», которое на сегодня находится на этапе банкротства, но при этом сохраняет статус акционера ТФБ и другого банкрота — «Татагропромбанка». Осенью 2017 года «Тимер банку» понизили уставной капитал до одного рубля и стали искать нового санатора. По данным на 1 июля 2018 года, стоимость чистых активов у «Тимер банка» всё ещё имеет знак минус (минус 7 млрд 59,611 млн рублей).

По данным ЕГРЮЛ, ответчик АО «Ак Барс Основа» создано 8 октября 2012 года, а с 15 июня 2018 года находится в стадии ликвидации по решению собственников. Ликвидатором выступает Евгений Грабалин, который ранее был конкурсным управляющим обанкроченных ОАО «Авиакомпания Татарстан» и «Татавтодора». Уставный капитал компании — 633 037 900 рублей, основной вид деятельности — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. По последним открытым данным, на 30 июня 2015 года 100% акций компании принадлежали министерству земельных и имущественных отношений РТ. В феврале 2016 года распоряжением ведомства в уставный капитал компании было внесено государственное имущество стоимостью 73 млн рублей, в том числе десять складов в посёлке Дербышки, земельный участок. На момент создания АО в его уставный капитал внесли недвижимого имущества на сумму почти 270 млн рублей, в числе которого учебные корпуса на улице Николая Ершова в Казани, здания казармы и столовой, крупный земельный участок (площадью более 400 тыс. кв. м).

До подачи банкротного иска «Тимер банк» судебным решением от 26 июня 2018 года взыскал с АО 364 685 рублей 93 копейки процентов по кредиту, 2 581 808 рублей 37 копеек неустойки за просрочку оплаты долга, 473 213 рублей 64 копейки неустойки за просрочку оплаты процентов. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

«Как следует из материалов дела, 15.05.2015 года между истцом (кредитор) и ответчиком (заемщик) был заключен договор возобновляемого кредита №КВЮ/0030/15 с дополнительными соглашениями к нему №1 от 31.07.2015 г. , №2 от 07.10.2015 г. , №3 от 17.11.2015 г. , №4 от 14.12.2015 г. , №5 от 04.03.2016 г. , №7 от 23.09.2016 г. В предусмотренные кредитным договором сроки кредитор обязался предоставлять заемщику денежные средства единовременно либо частями (траншами) в пределах контрольной суммы кредитования (лимита): 20 000 000 рублей», — отмечается в определении суда.

Причиной иска стал несвоевременный возврат кредита.