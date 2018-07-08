Москва, 9 июля, 2018, 01:50 — ИА Регнум. Игроки сборной России по футболу — нападающий Артем Дзюба и полузащитник Денис Черышев — вошли в символическую сборную футболистов, которые совершили наибольший прорыв на ЧМ-2018, по версии телеканала ESPN.

Carla Arenas Футбол

27-летний Денис Черышев стал лучшим бомбардиром российской сборной на чемпионате, забив четыре гола в пяти матчах. На счету 29-летнего Артёма Дзюба — три забитых мяча в пяти играх.

Также в список вошли нападающие Мэттью Леки (Австралия) и Анте Ребич (Хорватия), защитники Бенжамен Павар (Франция), Лукас Эрнандес (Франция), Мортеза Пурлиганджи (Иран) и Гарри Магуайер (Англия), полузащитники Родриго Бентанкур (Уругвай) и Такаси Инуи (Япония), вратарь Чо Хён У (Южная Корея).