Варшава, 8 июля, 2018, 23:17 — ИА Регнум. Украина хочет сохранять дружественные отношения с Польшей, чтобы не позволить «третьей стороне» победить. Об этом, как передает агентство УНИАН, сообщил президент Украины Петр Порошенко во время своего визита в Польшу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Украина и Польша должны быть дружественными, чтобы не победила третья сторона», — сказал украинский лидер.

При этом Порошенко не стал уточнять, о какой именно стране идет речь. Позднее в соцсети глава украинского государства отметил, что стратегическое партнерство Украины и Польши будет ответом «агрессивной политике Кремля».

Напомним, президент Украины Пётр Порошенко прибыл в Польшу 8 июля.

Читайте также: Порошенко едет в Польшу помянуть украинцев, погибших от рук Армии Крайовой