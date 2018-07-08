Москва, 8 июля, 2018, 20:45 — ИА Регнум. Валерий Ганичев — писатель, публицист, автор исторических романов, обладатель литературных наград, экс-председатель Союза писателей РФ — ушел из жизни 8 июля, на 85-м году жизни.

Александр Стручков Валерий Ганичев

«Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Валерия Николаевича», — отмечается в сообщении Союза писателей РФ.

В Союзе добавили: о дате и месте похорон станет известно позже.

Из-под пера Валерия Ганичева вышли романы «Росс непобедимый», «Адмирал Ушаков». С 1994 г. и до февраля 2018 г. он занимал пост председателя правления Союза писателей РФ.

В разные годы был главным редактором газеты «Комсомольская правда», «Роман-журнал. XXI век».