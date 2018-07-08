Краснодар, 8 июля, 2018, 20:02 — ИА Регнум. Домагою Виде — защитнику сборной Хорватии — вынесено предупреждение за выкрики после матча четвертьфинала ЧМ-2018 против сборной России.

Football.ua Домагой Вида

«Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Виде за высказывания на видео, выложенном после матча ЧМ-2018 между сборными РФ и Хорватии», — сообщил журналистам представитель ФИФА.

Как сообщало ИА REGNUM, Вида после победы над сборной РФ в матче чертвертьфинала ЧМ-2018 записал видео, где вместе с экс-футболистом хорватский сборной Огненом Вукоевичем выкрикивают «Слава Украине!».

Стоит отметить, что «Слава Украине! — Героям Слава!» — это приветствие украинских националистов, воевавших в годы Второй мировой войны на стороне нацистской Германии.

Также добавим, что, по правилами ФИФА, тема политики — под запретом на чемпионатах. За нарушения спортсменам грозила дисквалификация.

Сам Вида объяснил свои действия, заявив, что его слова не имели политического подтекста. А пресс-служба сборной Хорватии опубликовала заявление, где отмечается, что высказывания игроков были ответом на многочисленные поздравления с Украины.