Москва, 8 июля, 2018, 13:24 — ИА Регнум. Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) может дисквалифицировать защитника национальной сборной Хорватии Домагоя Виду и тренера Огнена Вукоевича за лозунг «Слава Украине» после победы в матче ¼ финала против национальной команды России. Об этом сегодня, 8 июля, пишет газета The Sun.

Football.By Красная карточка

По данным издания, ФИФА обрабатывает различные отчёты по матчу, в том числе потенциальные доказательства по данному вопросу.

В федерации подчеркнули, что вынесут вердикт по этому вопросу только после сбора всех материалов.

Согласно действующему Дисциплинарному кодексу ФИФА, хорватским футболистам могут назначить денежный штраф, а также дисквалифицировать на два матча.

Напомним, футболист сборной Хорватии Вида сразу после победы над сборной России в матче ¼ финала чемпионата мира записал видеоролик, где он вместе с бывшим футболистом хорватский сборной Огненом Вукоевичем орут «Слава Украине!».

«Слава Украине! — Героям Слава!» — это приветствие украинских националистов, воевавших в годы Второй мировой войны на стороне нацистской Германии. По сути это калька с нацистского приветствия «Heil Hitler! — Sieg Heil!»

Стоит отметить, что в годы Второй мировой войны нацисты (в Хорватии это были усташи) создали на территории современной Хорватии, а также Боснии и Герцеговины и некоторых районов Словении марионеточный режим «Независимое государство Хорватия» (НГХ). Это государство занималось геноцидом православных сербов, евреев и цыган.

По разным оценкам, в годы Второй мировой войны на территории НГХ были уничтожены от 330 000 до 1,2 млн сербов. После поражения в войне усташи частично бежали из Хорватии, которая вошла в состав социалистической Югославии, частично ушли в подполье.

Известно, что заграничные организации — наследники усташей принимали активное участие в процессе развала Югославии в начале 90-х годов XX века. В 1991 году Хорватия провозгласила независимость от Югославии. Власти страны сразу же разрешили въезд в страну радикальным представителям хорватской эмиграции, в том числе и тем, кто придерживался идеологии усташей времён Второй мировой войны. Именно усташи стали ядром хорватских вооруженных сил в войне против Сербии. Эти же вооруженные силы устроили геноцид сербов в Сербской Краине в 1995 году.

Сходство хорватских усташей и украинских бандеровцев очевидно.

Отметим, что в современной Хорватии усташи концентрируются в том числе в среде организаций футбольных болельщиков.

Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров прокомментировал высказывание хорватского футболиста.