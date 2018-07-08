Орел, 8 июля, 2018, 10:34 — ИА Регнум. В Орле в результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса и грузовика погибли два человека. Об этом сегодня, 8 июля, сообщают местные СМИ со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу города.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Ангел со свечой

ДТП произошло сегодня в Заводском районе Орла. Многотоннажная фура столкнулась с микроавтобусом. В результате столкновения погибли два человека, ещё четверо были госпитализированы с различными травмами.

По данным местных СМИ, все пострадавшие являются гражданами Украины.