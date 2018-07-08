Лондон, 8 июля, 2018, 08:24 — ИА Регнум. Тренер сборной Швеции, которая проиграла англичанам в четвертьфинальном матче, не считает, что в игре его подопечных что-то пошло не так, сообщает AMNA.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики Швеции

«Мы столкнулись с действительно хорошим противником и не показали нашей высокой производительности. Трудно создать возможности с командой, которая защищается с пятью игроками. На этот раз Англия была лучшей командой. Не всегда в матче что-то складывается не так, иногда ваши противники лучше, я их очень уважаю и поздравляю», — сказал Янне Андерссон.

Наставник шведов также воздал должное своему коллеге в английской сборной и заявил, что считает англичан способными дойти до самого конца.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля сборная Англии уверенно обыграла шведов. Соперником англичан в полуфинале 11 июля станет сборная Хорватии, обыгравшая россиян в серии пенальти.