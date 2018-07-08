Лондон, 8 июля, 2018, 08:08 — ИА Регнум. Сборная Англии знала, что игра со Швецией будет совсем иной, нежели с Колумбией: в ней требовалось показать максимум своих возможностей, потому что шведы не позволяют сопернику играть в его игру, поделился тренер англичан Гарет Саутгейт. Об этом сообщает AMNA.

Дарья Антонова ИА REGNUM Английские фанаты

«Настойчивость игроков и командный дух — это было что-то особенное. Швеция — хорошо организованная команда, которую мы в прошлом порой недооценивали, но на этот раз наш настрой на игру был такой же, как у них. С нашей же стороны было больше качества», — сказал Саутгейт.

Тренер также рассказал о чувстве радости и удовлетворения после победы, которое переполняет сборную, и выделил вратаря Джордана Пикфорда: «Он был великолепен, и то, что он сделал за двадцать минут до конца матча, было решающим для конечного результата».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля сборная Англии обыграла шведов в матче ¼ финала чемпионата мира со счетом 2:0. С блестящей победой поздравила сборную Англии премьер-министр этой страны Тереза Мэй.