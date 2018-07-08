Екатеринбург, 8 июля, 2018, 06:53 — ИА Регнум. В Екатеринбурге, как и по всей стране, внимательно следили за матчем Россия — Хорватия. Фан-зона в ЦПКиО им. В. Маяковского собрала тысячи людей.

Алексей Колчин ИА REGNUM Поддерживают сборную России

Алексей Колчин ИА REGNUM Дело к концу

Алексей Колчин ИА REGNUM Поддерживают российских футболистов

Сборная России проиграла и не примет участия в играх полуфинала ЧМ-2018. Хорватам удалось победить. Но игра была жёсткой, и до последнего момента было непонятно, чья в итоге возьмёт.

Алексей Колчин ИА REGNUM Следят за матчем

Алексей Колчин ИА REGNUM Напряжённые моменты

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч был очень напряжённым

Алексей Колчин ИА REGNUM Внимательно следят за игрой

Несмотря на проигрыш, болельщики благодарят сборную России за хорошую игру.

Алексей Колчин ИА REGNUM Русские фанаты

«Это то поражение, за которое не стыдно». «Эти ребята сделали невозможное. Спасибо им!» — пишут граждане на форумах и в соцсетях.

Алексей Колчин ИА REGNUM Юная болельщица

Алексей Колчин ИА REGNUM Взрослые и дети поддерживают российскую сборную

О том, как уральцы следили за ходом игры, в фоторепортаже ИА REGNUM.