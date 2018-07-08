«Они сделали невозможное»: уральцы о проигрыше российской сборной
Екатеринбург, 8 июля, 2018, 06:53 — ИА Регнум. В Екатеринбурге, как и по всей стране, внимательно следили за матчем Россия — Хорватия. Фан-зона в ЦПКиО им. В. Маяковского собрала тысячи людей.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Поддерживают сборную России
Алексей Колчин ИА REGNUM
Дело к концу
Алексей Колчин ИА REGNUM
Поддерживают российских футболистов
Сборная России проиграла и не примет участия в играх полуфинала ЧМ-2018. Хорватам удалось победить. Но игра была жёсткой, и до последнего момента было непонятно, чья в итоге возьмёт.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Следят за матчем
Алексей Колчин ИА REGNUM
Напряжённые моменты
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч был очень напряжённым
Алексей Колчин ИА REGNUM
Внимательно следят за игрой
Несмотря на проигрыш, болельщики благодарят сборную России за хорошую игру.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Русские фанаты
«Это то поражение, за которое не стыдно». «Эти ребята сделали невозможное. Спасибо им!» — пишут граждане на форумах и в соцсетях.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Юная болельщица
Алексей Колчин ИА REGNUM
Взрослые и дети поддерживают российскую сборную
О том, как уральцы следили за ходом игры, в фоторепортаже ИА REGNUM.