Санта-Барбара, США, 8 июля, 2018, 04:53 — ИА Регнум. Возле города Голета в округе Санта-Барбара, штат Калифорния (США), вспыхнул пожар. Как минимум 3,2 тыс. человек эвакуированы, сообщает издание Santa Barbara Independent.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

Пожару предшествовали рекордный зной и усиление ветра. Пламя распространилось на площади 25−30 гектаров, возгорание удалось локализовать на 5%. Разрушены около 20 зданий.

На региональном уровне объявлен режим чрезвычайной ситуации. Пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, сложная ситуация сложилась в Калифорнии из-за лесных пожаров. Губернатор штата 6 июля объявил режим чрезвычайной ситуации в округе Сан-Диего.