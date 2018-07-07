Неаполь, Италия, 8 июля, 2018, 02:16 — ИА Регнум. Флагманский корабль Шестого флота ВМС США USS Mount Whitney вошел в Черное море и взял курс на Одессу. Вместе с ракетным эсминцем USS Porter он примет участие в совместных военных учениях с Украиной, говорится в заявлении, распространенном командованием флота.

Корабль ВМС США USS Mount Whitney

В рамках учений Sea Breeze 2018 флагман выполнит операции по обеспечению безопасности на море. Присутствие Mount Whitney в регионе послужит укреплению морской стабильности и улучшит подготовку военно-морских сил союзников и партнеров НАТО, отмечено в сообщении.

Маневры предполагают отработку разного рода задач, в числе которых «пресечение незаконной деятельности на море», противодействие противнику в воздухе и под водой, десантные и поисково-спасательные операции. Учения пройдут с 9 по 21 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле американский посол на Украине Мари Йованович назвала важнейшей инвестицией военные учения, в которых Киев участвует вместе с США у другими членами НАТО. Так, с 2014 года Украина получила помощь почти на $1 млрд.

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